Армия и оружие
REGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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Здоровье
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве в среду, 4 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Армия и оружие
ОБСЕ рассказала о погибших мирных жителях Донбасса
Число жертв среди мирного населения за 2019 год остается самым низким с начала конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 16:57
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Футбол
Жену футболиста прогнали со стадиона во время матча в Иране
Газета.Ru вчера в 23:45
Кино
Фильм «Джокер» признали лучшим кинокомиксом в истории
iReactor вчера в 16:25
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Происшествия
Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине
Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Политика
Глава Крыма объяснил поездку на мотоцикле с Путиным без шлемов
Глава Крыма Сергей Аксенов во время прямого эфира на телеканале «Крым24» ответил на вопросы детей о поездке на мотоцикле с президентом России Владимиром Путиным.
Взгляд.ру вчера в 14:05
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Наука
Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр
Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
N+1 вчера в 09:41
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости вчера в 12:36
Футбол
«Айнтрахт» отказал «Интеру» в трансфере Костича за 40 миллионов евро
Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич мог продолжить карьеру в «Интере», однако руководство немецкого клуба отклонило предложение итальянцев в 40 миллионов евро, сообщает Bild.
ProstoProSport 00:04
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия
Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих
Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.
Известия 00:54
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
RT на русском вчера в 22:58
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56