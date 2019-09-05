Армия и оружие
REGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Экономика
Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ «Алмаз-Антею»
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.
Интерфакс 21:18
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс 06:13
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Авто
Toyota выпустила обновлённый компактвэн Toyota Calya
Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
Новые автомобили 01:18
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США
Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
Газета.Ru 04:57
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
Киев планирует вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Газета.Ru 13:18
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Политика
Минкомсвязи сообщило о планах локализации производства Huawei в России
Минкомсвязи России планирует до конца текущего года договориться с китайской стороной о локализации производства части компонентов компании Huawei на территории РФ.
Life.ru 21:44
Политика
В Киеве рассказали о страхах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия 20:49
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Космос
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 09:40
Политика
Путин поручил кабмину назначить доплаты работникам первичной медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным доплатам для медиков, оказывающих первичную помощь.
Труд 02:28
Футбол
Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат 10:43
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
Motor вчера в 10:43
Политика
Пенс попросил Исландию отказаться от Huawei
Вице-президент США Майкл Пенс в среду призвал власти Исландии отказаться от продукции китайской корпорации Huawei.
РЕН ТВ 18:55