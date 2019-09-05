Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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В расследовании о спецназе США у российских границ нашли странности

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В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
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