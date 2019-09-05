Армия и оружие
REGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Японии
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Гаджеты
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
Газета DAILY вчера в 14:52
Политика
Парламент Британии отклонил предложение Джонсона по досрочным выборам
Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
Взгляд.ру вчера в 16:38
Общество
Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного
Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Финансы
Рынок акций взял курс на исторические максимумы
Сюрпризом вчерашнего дня стали акции ВТБ, выросшие за день почти на 9,5%. Формальными поводами стало заявление банка о намерениях направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, что в общем-то не является новостью.
ПРАЙМ 02:28
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 03 сентября в 07:13
Общество
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Амур.инфо 01:12
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Футбол
Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Шоу-бизнес
Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей
Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пересильд.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04