Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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В репортаже про тайную базу спецназа США у границ России нашли странности

Lenta.ru00:20

Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

Интерфаксвчера в 13:24

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

ТАССвчера в 17:01

СМИ обнаружили секретную базу США в Эстонии

RT на русскомвчера в 16:31

Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ

РЕН ТВвчера в 15:31

СМИ обнаружили секретную базу американского спецназа в Эстонии

Телеканал 360°вчера в 14:18

В расследовании о спецназе США у российских границ нашли странности

РИА Новостивчера в 18:08
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Японии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Культура

«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине

Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Гаджеты

Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone

Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
Газета DAILY вчера в 14:52
Политика

Парламент Британии отклонил предложение Джонсона по досрочным выборам

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
Взгляд.ру вчера в 16:38
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Финансы

Рынок акций взял курс на исторические максимумы

Сюрпризом вчерашнего дня стали акции ВТБ, выросшие за день почти на 9,5%. Формальными поводами стало заявление банка о намерениях направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, что в общем-то не является новостью.
ПРАЙМ 02:28
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Политика

Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика

Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском 03 сентября в 07:13
Общество

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Амур.инфо 01:12
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Футбол

Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Шоу-бизнес

Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей

Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пересильд.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей

РИА Новости 01:21
Космос

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
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