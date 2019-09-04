с чего всё началось

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.

Экономика Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Игры В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Экономика Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.

Политика В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.

Происшествия В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.

Политика Трамп не исключил проведения встречи с Роухани на Генассамблее ООН Президент США заявил, что иранские власти "хотят заключить сделку" Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в конце сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Политика Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.

Политика Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Гаджеты Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.

Политика Названа зарплата Зеленского за август Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.

Общество Петербуржцы выбрали название для предложенного Бегловым парка Среди других вариантов, которые предлагали и сами горожане, были «Романовский» (22 процента голосов), «Петроградский» (11 процентов), «Сердце Петербурга» (9) и «Невский сад» (7). В городе пройдет еще одно голосование, 8 сентября, в день выборов губернатора Петербурга.

Армия и оружие Российские военные попали в засаду в Сирии, есть погибшие Представители «Национального фронта освобождения»(террористическая группировка, запрещённая в РФ) заявили о том, что они смогли устроить засаду для российских военных.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Финансы Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».