Армия и оружие
REGNUMВ Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.
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с чего всё началось
Журналисты эстонского издания «Очевидец» обнаружили в документах минобороны США информацию о выделенных Эстонии 15,7 млн долларов на нужды тренировочной базы для секретного спецподразделения ВС США, пишет Err.ee.Взгляд.ру14:19
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Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
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Газета.Ru 07:44
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Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
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Политика
Трамп не исключил проведения встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Президент США заявил, что иранские власти "хотят заключить сделку" Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН в конце сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.
Аргументы и Факты 15:20
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
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Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
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Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
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Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Общество
Петербуржцы выбрали название для предложенного Бегловым парка
Среди других вариантов, которые предлагали и сами горожане, были «Романовский» (22 процента голосов), «Петроградский» (11 процентов), «Сердце Петербурга» (9) и «Невский сад» (7). В городе пройдет еще одно голосование, 8 сентября, в день выборов губернатора Петербурга.
Lenta.ru 11:28
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Российские военные попали в засаду в Сирии, есть погибшие
Представители «Национального фронта освобождения»(террористическая группировка, запрещённая в РФ) заявили о том, что они смогли устроить засаду для российских военных.
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Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
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Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
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Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
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В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
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Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
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Шоу-бизнес
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StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей
Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Агентство Москва 12:37
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
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