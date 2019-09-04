Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Журналисты рассказали об обнаружении секретной базы для подготовки спецназа США, которая действует на территории Эстонии с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию ERR. Журналистам потребовалось полгода, чтобы оказаться на секретном объекте.
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В расследовании о спецназе США у российских границ нашли странности

РИА Новостивчера в 18:08

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

ТАССвчера в 17:01

Журналисты обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

Интерфаксвчера в 13:24

Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ

РЕН ТВвчера в 15:31

СМИ обнаружили секретную базу американского спецназа в Эстонии

Телеканал 360°вчера в 14:18

СМИ обнаружили секретную базу США в Эстонии

RT на русскомвчера в 16:31

СМИ: в Эстонии постоянно базируется секретный военный спецназ США

Sputnik Эстониявчера в 12:30
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика

Песков назвал ситуацию с поставками С-400 в Индию благоприятной

В Кремле отмечают интерес индийских партнёров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества между странами и считают благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию.
RT на русском вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика

Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной

На сегодняшний день демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.
REGNUM вчера в 07:42
Политика

Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Кино

Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Российская газета вчера в 14:25
Экономика

АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»

АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Политика

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки

Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика

В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Энергетика

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском вчера в 18:25
Общество

Бывшую первую леди Гондураса осудили на 58 лет за мошенничество

Известия вчера в 22:36
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Компания Apple готовит новую бюджетную модель iPhone. Источники в корпорации заявили, что смартфон выйдет весной 2020 года.
KudaGo вчера в 11:25
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

РИА Новости 03 сентября в 20:40
Авто

Новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России

В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России. Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 13:48
Политика

Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании

Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.
REGNUM вчера в 07:50
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК вчера в 14:33
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РИА Новости вчера в 14:26
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС вчера в 08:23
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Футбол

Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
Sport24.ru вчера в 23:24
Происшествия

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

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Политика

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Телеканал 360° вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала квартиру после ремонта

Недавно в роскошных апартаментах завершился ремонт, и Айза Анохина решила показать поклонникам то, как выглядит ее семейное гнездышко.
StarHit.ru вчера в 15:30
Футбол

Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

«Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу», – цитирует Путина «Р-Спорт».
Sports.ru вчера в 11:59
Хоккей

«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года

Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
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