Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Российская газета04:01

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Газета.Ru03:50

Министр финансов Эстонии заявил об экономическом кризисе в стране

Говорит Москва02:53

В Эстонии начался экономический кризис

Телеканал 360°04:00

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
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