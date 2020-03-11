Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:21, Ашберн
Политика

Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.
RT на русском 17:50
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК 12:18
Энергетика

В Минэнерго назвали приемлемую для России цену на нефть

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель.
Известия 18:10
Здоровье

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Российская газета вчера в 00:45
Общество

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
РБК 14:00
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:32
Космос

Blue Origin показала ракету-конкурента Falcon Heavy

Обтекатель тяжёлой ракеты диаметром более семи метров обладает настолько внушительными габаритами, что внутри него может полностью поместиться New Shepard, другая ракета, разработанная Blue Origin.
Машины и Механизмы 16:24
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
РБК 09:42
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости 17:59
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
RZN.info вчера в 06:01
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Политика

Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 14:08
Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс 15:55
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Политика

Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина

Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
Медиазона вчера в 09:05
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости 11:03
Экономика

В России аномально выросли продажи смартфонов

В январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го.
Lenta.ru вчера в 18:26
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Транспорт

Автобусы из Южно-Сахалинска пока не едут в Углегорский район

Сахалин.Инфо 17:35
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru 01:45
Религия

Священный Синод опубликовал заявление по коронавирусу

В Москве прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви, на котором было утверждено официальное заявление от главного органа церковного управления, передает «Царьград».
Петербургский дневник 12:16
Политика

Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»

Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Коммерсантъ 15:59
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Право.ру 11:43
Армия и оружие

В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности.
RT на русском вчера в 13:45
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
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В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
РИА Новости 11:53
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru 13:39
Авто

Новый Kia Sorento могут представить 10 марта

Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
SpeedMe 09 марта в 14:58
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