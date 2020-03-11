Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолецвчера в 02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфаксвчера в 01:53
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У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

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На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

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На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека

Число умерших от осложнений гриппа на Украине с 30 сентября прошлого года достигло 63 человек.
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Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

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