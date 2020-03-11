Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать487

Подробнее о событии

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ruвчера в 02:46

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБКвчера в 04:44

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАССвчера в 03:02

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новостивчера в 02:52

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.eeвчера в 07:27

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолецвчера в 02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфаксвчера в 01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Экономика

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
ТАСС 08:49
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области

Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Калининград.Ru 16:48
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Красная весна 14:41
Финансы

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Хоккей

Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
РИА Новости 16:32
Футбол

«Чего вы ждете?» Сеск Фабрегас — руководству чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ожидает, что чемпионат Франции будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 16:50
Единоборства

Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на возможность отмены поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в связи со вспышкой коронавируса.
МК-Спорт 12:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК

Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
ProstoProSport 15:46
Общество

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
ТАСС 16:43
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Футбол

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

Спорт-Экспресс 11:51
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае

Кудрявцева рассказала в Instagram, как в городе обстоят дела с коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 10:06
Общество

В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день

В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день.
РЕН ТВ 12:19
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 34 человек

С завтрашнего дня по всей Московской области будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек.
Эхо Москвы 15:01
Спорт

ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.
Взгляд.ру 08:55
Общество

В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
РИА Новости 14:47
Политика

Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
РБК 11:16
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 11:51
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv 09:15
Здоровье

Медики назвали защищающие от вирусов продукты

Испанские медики назвали продукты, которые могут защитить от развития в организме человека различных вирусных инфекций.
Городовой 05:41
Гаджеты

Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти

3DNews 16:04
Политика

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта.
Политика Сегодня 13:45
Экономика

Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов

Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Правда УрФО 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное