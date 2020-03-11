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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

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Политика Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта.