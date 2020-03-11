Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Экономика Эстонии вошла в непредсказуемую рецессию — глава Минфина

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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

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В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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Россиянам разъяснили новые правила въезда в Таиланд

Ранее сообщалось, что власти Таиланда ужесточили правила въезда для граждан 18 стран из-за коронавируса.
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Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

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Поправки к Конституции превратились в «ширму»

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