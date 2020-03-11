Экономика
Газета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Политика
Госдума приняла закон о поправке к Конституции
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поправке к Конституции. Данное решение было принято в среду, 11 марта.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на год или два
В связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Происшествия
В Туапсе локализовали лесной пожар
Авто
В России стартовало производство Mitsubishi Outlander 2020 года
Калужский завод «ПСМА Рус» приступил к выпуску Mitsubishi Outlander 2020 года производства.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Футбол
Игроков «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса
Некоторые футболисты «Арсенала» были отправлены на 14-дневный домашний карантин.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Энергетика
Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Космос
Администрация Трампа планирует прекратить финансирование проекта «Марс Одиссей»
Президент США Дональд Трамп подписал новую бюджетную программу на 2021 год.
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Здоровье
В Липецкой области ввели особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области ввели особый режим из-за коронавируса. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта.
Общество
В Челябинске отменили концерт панк-группы «Порнофильмы»
Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор о проведении концерта «Порнофильмов», который должен был пройти сегодня.
Футбол
Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»
Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" является спорным.
Технологии
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Супруга рэпера несколько дней не появлялась в Сети после того, как Джиган оказался в наркологической клинике.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса
Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — с 0,75% до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Происшествия
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Общество
Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса
Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Здоровье
В России на 40% выросло число заболевших коклюшем
В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.