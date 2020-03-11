Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Политика Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму Президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию.

Общество ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Политика Путин заявил о готовности повторить Великую Отечественную войну Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае нападения повторит то же, что было во время Великой Отечественной войны.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.