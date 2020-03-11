Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

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О последних словах лечащего врача рассказал отец Юлии Началовой

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Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

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