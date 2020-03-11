Экономика
Газета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Происшествия
Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета
Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Политика
Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму
Президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, если граждане России на всенародном голосовании одобрят поправки в Конституцию.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе
Политика
Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы
Общество
ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин заявил о готовности повторить Великую Отечественную войну
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае нападения повторит то же, что было во время Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Политика
ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Футбол
Матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах
Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет в Кишиневе без зрителей из-за коронавируса.
Авто
Более 5,7 тыс. автомобилей Skoda Superb попали под отзыв в России
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb II, реализованных в 2013-2015 годах.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.