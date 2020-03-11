Экономика
Газета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Политика
Активисты подали новую заявку на митинг из-за указа Собянина
10 марта заявки на проведение митинга на проспекте Сахарова подали две группы организаторов: представители «Открытой России», «Партии перемен», команды Егора Жукова, а также движение «Гражданское общество» во главе с Михаилом Световым.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Политика
Совфед одобрил закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Футбол
«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года
"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
Экономика
Путин проводит встречу с инвесторами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Наука
Сейсмическую активность в Тихом океане связали с потеплением в Арктике
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Политика
Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ
Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Игры
Появились первые оценки Ori and the Will of the Wisps
Политика
Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Специалисты проанализировали несколько сотен инфицированных и обнаружили, что препараты улучшали состояние заражённых, но не блокировали выработку и распространение частиц китайского коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Общество
В Петербурге проходят обыски в структурах холдинга «Фаэтон»
В Петербурге 11 марта проводятся обыски в офисах компаний, входящих в холдинг «Фаэтон».
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Здоровье
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первый же человек, излечившийся от ВИЧ, избавился от вируса 13 лет назад. Ему также пересадили донорский костный мозг.
Футбол
Сёмина в «Локомотиве» может сменить экс-тренер «Партизана» Николич
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» в случае ухода Юрия Сёмина является бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич.
Футбол
Кокорин рассказал о разрыве отношений с руководством «Зенита»
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Общество
Российских пенсионеров ждут доплаты за возраст
Пожилым россиянам полагаются существенные прибавки к пенсии за возраст.
Общество
Минздрав Калмыкии опроверг информацию о выявлении случаев коронавируса
Накануне вечером Калмыкию всколыхнуло известие о выявлении в республике двух случаев заболевания коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Футбол
Аршавин: «Хочу, чтобы „Зенит“ и „Спартак“ сыграли на „Газпром Арене“»
Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" является спорным.
Энергетика
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.