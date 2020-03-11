Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

Коммерсантъ06:04

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

РИА Новости02:52

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
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Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
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Про голосование Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
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Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей

Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
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Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
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Наука

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Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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В Петербурге 11 марта проводятся обыски в офисах компаний, входящих в холдинг «Фаэтон».
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Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
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Напомним, что вопрос о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" является спорным.
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