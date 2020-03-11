Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

Коммерсантъ06:04

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

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Вести.Ru02:46

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
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