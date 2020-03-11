Экономика
Газета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Футбол
Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Общество
В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы
Здоровье
Врачи выявили новые симптомы коронавируса
Сингапурские ученые установили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Политика
Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании в 2008 году
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, как в 2008 году экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обещал не решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, однако свое слово не сдержал.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Футбол
Игрок немецкого «Ганновера» заразился коронавирусом
Тимо Хюберс, 23-летний защитник "Ганновера" заразился коронавирусом.
Общество
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Путешествия
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Футбол
Луиз Адриано повторил достижение Неймара
«Палмейрас» на своем поле выиграл у «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1). Хет-трик в составе хозяев оформил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина объявила о смерти новорожденного сына
Обо всем дизайнер Марина Голомаздина рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Энергетика
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки до 60 тысяч баррелей в сутки, из-за влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику.
Политика
Сандерс выиграл праймериз у Байдена в Северной Дакоте
Сенатор Берни Сандерс выиграл президентские праймериз у бывшего вице-президента Джо Байдена в штате Северная Дакота, сообщает в среду The Hill.
Политика
Путин: США хотят, чтобы Украина под их управлением жила за счет России
Президент России Владимир Путин считает, что США хотят обеспечить существование Украины за счет России.
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Общество
Из-за коронавируса отменили игровую выставку E3
Главная выставка в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) отменена из-за коронавируса.
Футбол
Конгресс ФИФА перенесли из-за коронавируса
Конгресс должен был начаться 5 июня 2020 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Теперь его перенесли на 18 сентября.