Экономика
Газета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
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Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99%
Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.
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Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
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Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится.
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Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
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Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
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Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.