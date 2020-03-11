Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к минимальным показателям последствия кризиса в стране и попытаться вывести из него пользу. Хельме обратил внимание на то, что сейчас западные страны оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать372

Подробнее о событии

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК04:44

Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии

Известия11:39

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee07:27

Эксперт прокомментировал заявление Минфина Эстонии о начале экономического кризиса

Газета.Ru12:56

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС03:02

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости02:52

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Общество

Чиновникам рекомендовали отменить командировки за границу

Исключением могут быть только неотложные или организованные во исполнение поручений президента и правительства для обеспечения безопасности страны, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
BFM.ru 13:34
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

Lenta.ru 10:05
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Происшествия

В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

REGNUM 13:37
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК 12:18
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 09:41
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Общество

В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Плюс один +1 08:04
Футбол

Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99%

Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:17
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати показал руки без татуировок

Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Shraibikus News 09:00
Футбол

Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Sports.ru 12:49
Футбол

Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится

Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится.
Bookmaker-ratings.ru 09:53
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Эхо Москвы 01:05
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Здоровье

Правительство Украины объявило карантин на три недели

Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Компания 11:41
Происшествия

Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Lenta.ru 11:55
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Спорт

Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Газета.Ru 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное