Политика

Вести.RuВести.RuЭстония требует от России вернуть 5 процентов территории

Михаил Мягков подчеркивает, что претензии Таллина к Москве о якобы оккупированных пяти процентах территории абсолютно беспочвенны. Мягков подчеркнул, что Эстонию не взяли бы в НАТО, если у нее были бы приграничные споры и проблемы и не было бы заключено соглашение о границе с Россией.
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