Политика
Вести.RuЭстония требует от России вернуть 5 процентов территории
Михаил Мягков подчеркивает, что претензии Таллина к Москве о якобы оккупированных пяти процентах территории абсолютно беспочвенны. Мягков подчеркнул, что Эстонию не взяли бы в НАТО, если у нее были бы приграничные споры и проблемы и не было бы заключено соглашение о границе с Россией.
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Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории»
Коммерсантъвчера в 22:30
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На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
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Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
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Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
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Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
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Число просрочек по кредитам выросло в России
В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
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Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
Происшествия
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Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
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В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер
Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
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В Бурятии на озере утонул ребенок
Как сообщили в МЧС Бурятии, там провалился под лёд и утонул ребенок.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Общество
ООН определила наименее развитые страны мира
Специалисты представили Доклад по наименее развитым странам.
Экономика
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
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Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Общество
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции
Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.