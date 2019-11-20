Политика

REGNUMREGNUMВ Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
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Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории, заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook
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