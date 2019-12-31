Политика
РИА НовостиВ Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим
Московский Комсомолецвчера в 15:39
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Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
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В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
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В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein, мультиинструменталист Тилль Линдеманн.
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В результате один военный получил ранения.
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Хоккей
«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января
Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
Общество
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Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Армия и оружие
Эксперты назвали главные отечественные военные новинки
Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
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Полиция Читы нашла пропавшего мальчика
В Чите 8-летний мальчик по имени Илья ушел из дома и пропал.
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО
С 2 января 2020 года автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, можно не возить с собой распечатанную копию документа, пишет Эхо Москвы.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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