Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

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В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

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В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России

Lenta.ru00:27
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В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
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В Перми впервые выступит солист группы Rammstein, мультиинструменталист Тилль Линдеманн.
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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
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Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
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На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»

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News.ru вчера в 15:03
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

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Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

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Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией
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