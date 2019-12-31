Политика

ИзвестияИзвестияВ Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии. Ранее в тот же день Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
Коммерсантъ00:55

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В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора

RT на русском01:22

Эстония хочет забрать у России часть территории

URA.Ruвчера в 23:39

В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим

Московский Комсомолецвчера в 15:39

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

РИА Новостивчера в 22:45

Тартуский мирный договор с РСФСР назвали действующим в парламенте Эстонии

News.ruвчера в 15:42

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Известиявчера в 23:37

Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

Интерфаксвчера в 14:59
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Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Общество

УАЗ планирует расширить поставки автомобилей в Китай

Народные новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Хоккей

Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
Экономика

Медведев выделил более 5 млрд рублей на премии региональным властям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому региональные власти получат 5 млрд рублей в качестве премий за выполнение показателей в прошедшем году.
News.ru 01:25
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК 01:39
Авто

Правила регистрации автомобилей изменили в России

Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
АМИТЕЛ вчера в 02:29
Происшествия

В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме

Астрахань.Ру вчера в 23:49
Происшествия

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
ТАСС 01:16
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 31.12.19 в 20:50
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
RT на русском вчера в 16:20
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Общество

В России изменили правила содержания животных

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними.
Lenta.ru вчера в 00:38
Экономика

Экономисты прогнозируют обвал рубля в 2020 году

Прошедший год был очень удачным для рубля и стал для него одним из самых лучших периодов. В 2020-м все должно измениться.
RuNews24.ru 01:53
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Авто

В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и легковые автомобили

С 1 января 2020 года в РФ выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 09:03
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Армия и оружие

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
РИА Новости вчера в 14:16
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Народные новости вчера в 13:48
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем

Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
ТАСС 01:18
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