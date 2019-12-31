с чего всё началось

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии. Ранее в тот же день Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории.

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

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