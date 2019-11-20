Политика

ИзвестияИзвестияВ Эстонии заявили о невозможности ратификации пограничного договора с РФ

«Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора», — сказал Рейнсалу в эфире эстонского радио Vikerraadio во вторник, 19 ноября.
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