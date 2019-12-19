Политика
RT на русскомВ Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
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Приехали. Власти Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если их не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаМосковский Комсомолец 18 декабря в 17:19
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