Приехали. Власти Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если их не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься.

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

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