Политика

RT на русскомRT на русскомВ Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
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Маргарита Симоньян
Приехали. Власти Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если их не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаМосковский Комсомолец 18 декабря в 17:19

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В Эстонии назвали «обычной практикой» угрозы журналистам Sputnik

Российская газета01:03

В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами

Газета.Ru00:56

В ООН разбираются в ситуации с угрозами сотрудникам Sputnik Эстония

РИА Новостивчера в 20:28

В Эстонии считают законными угрозы журналистам агентства Sputnik

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Эстонская полиция объяснила угрозы в адрес сотрудников Sputnik Эстония

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RT на русскомвчера в 23:18

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес российских журналистов

Lenta.ruвчера в 22:27
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Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 01:13
Происшествия

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное

Что известно о предполагаемом стрелке: Стрельбу открыл житель Подмосковья. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ.
РБК 01:01
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Гаджеты

Разработаны цветные экраны на электронных чернилах

Готовые экраны, как ожидается, появятся во втором квартале 2020 года, а потребительские устройства могут выйти на рынок к осени.
Игромания.ру вчера в 14:35
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен

На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.
iXBT.com 00:08
Футбол

Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Sport24.ru вчера в 15:28
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Интернет

Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Lenta.ru 02:10
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Армия и оружие

Сообщается об испытаниях 2С7М «Малка» с выполненным импортозамещением

Речь идёт о 2С7М «Малка» калибра 203 мм с выполненным импортозамещением.
Военное обозрение 16 декабря в 22:01
Политика

Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать

Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Военное обозрение 01:32
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Политика

Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Гаджеты

В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
ToDay News Ufa 00:34
Политика

Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
REGNUM вчера в 20:57
Армия и оружие

Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29

Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Политическая Экспертиза вчера в 23:45
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Футбол

«Реал» представил видео спорных решений арбитра в матче с «Барселоной»

РИА Новости вчера в 05:35
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM вчера в 02:13
Авто

Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе

В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
SpeedMe вчера в 16:05
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
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