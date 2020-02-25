Политика
РБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
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Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных притязаний к соседям
Интерфаксвчера в 12:30
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Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
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Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
Футбол
Матчи чемпионата Японии по футболу отменены из-за коронавируса
Руководители чемпионата Японии по футболу приняли решение отменить семь матчей из-за коронавируса, передает ТАСС.
Здоровье
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье
Экономика
Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей
Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
Кино
Фанаты не ожидали увидеть героев продолжения «Матрицы» не в лучшей форме
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Недвижимость
На Урале перестали покупать новые квартиры
Отмечается, что девелоперы продолжат поднимать цены на квартиры, пользуясь тем, что больше не смогут брать деньги с населения по договорам долевого строительства.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Здоровье
В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Космос
В озере Чебаркуль могут быть куски метеорита на миллионы рублей
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Футбол
«Бенфика» вернулась в лидеры чемпионата Португалии
"Бенфика" одержала третью победу в последних пяти играх и с 57 очками вернулась в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко "Порту", а "Жил Висенте" расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
Политика
Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса
Некоторые сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Политика
Путин, бруксизм и вопросы языкознания…
Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.