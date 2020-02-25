Политика

РБКРБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

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Президент Эстонии признала отсутствие территориальных претензий к РФ

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Президент Эстонии напомнила об отказе страны от довоенных территорий

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Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных притязаний к соседям

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Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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На Урале перестали покупать новые квартиры

Отмечается, что девелоперы продолжат поднимать цены на квартиры, пользуясь тем, что больше не смогут брать деньги с населения по договорам долевого строительства.
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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
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В озере Чебаркуль могут быть куски метеорита на миллионы рублей

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Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150.
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Газета.Ru вчера в 23:06
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Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
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В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
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Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
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Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
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В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
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Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.
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Эстонский экономист
Эстонский государственный и политический деятель, президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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