Политика
РБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
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Армия и оружие
По Израилю выпущены 14 ракет из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
Общество
СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Футбол
Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Футбол
С обвиненным в педофилии воспитанником «Арсенала» разорвали контракт
Английский футбольный клуб "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, обвиняемым в педофилии.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Политика
В Милане консульство Украины приостанавливает прием из-за коронавируса
Пресс-служба Генерального консульства Украины в Милане сообщила о приостановке работы дипмиссии из-за распространения в стране опасной коронавирусной инфекции.
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Политика
По поводу «восстановления» Романа Насирова
Решение вынесено и вступило в силу.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Космос
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг".
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Технологии
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.