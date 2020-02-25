Политика

РБКРБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

РБК15:12

Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных претензий к России

ТАСС14:58

Президент Эстонии признала отсутствие территориальных претензий к РФ

РЕН ТВ12:35

Эстония отказалась от притязаний на территорию РФ

Телеканал 360°14:20

Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России

РИА Новости13:43

Президент Эстонии напомнила об отказе страны от довоенных территорий

RT на русском14:30

Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных притязаний к соседям

Интерфакс12:30
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Армия и оружие

По Израилю выпущены 14 ракет из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
ТАСС 07:18
Общество

СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
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Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта

Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Вестник Кавказа 06:56
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru вчера в 05:09
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
РИА Новости 15:27
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru вчера в 02:13
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Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Lenta.ru 22 февраля в 15:02
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Gazeta.SPb 21 февраля в 17:18
Футбол

С обвиненным в педофилии воспитанником «Арсенала» разорвали контракт

Английский футбольный клуб "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, обвиняемым в педофилии.
РЕН ТВ 18:13
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
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Политика

В Милане консульство Украины приостанавливает прием из-за коронавируса

Пресс-служба Генерального консульства Украины в Милане сообщила о приостановке работы дипмиссии из-за распространения в стране опасной коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 15:51
Футбол

Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 22 февраля в 11:13
Политика

Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН

Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
RT на русском 18:37
Баскетбол

Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
РЕН ТВ 17:59
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Политика

По поводу «восстановления» Романа Насирова

Решение вынесено и вступило в силу.
Голос Правды 08:23
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Наука

Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет

Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
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Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 08:31
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 22 февраля в 04:29
Авто

Новая батарея Tesla увеличит дальность пробега до 640 км

Car.ru 04:21
Космос

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг".
Piter.tv 22 февраля в 03:36
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Технологии

Названы способы уберечься от слежки через смартфон

Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
РИА Новости 18:50
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости 16:08
Экономика

Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Ведомости 18:25
Футбол

Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Soccer.ru 16:01
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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Эстонский экономист
Эстонский государственный и политический деятель, президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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