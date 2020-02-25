Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

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