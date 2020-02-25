Политика

РБКРБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

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РИА Новостивчера в 13:43

Президент Эстонии признала отсутствие территориальных претензий к РФ

РЕН ТВвчера в 12:35

Президент Эстонии напомнила об отказе страны от довоенных территорий

RT на русскомвчера в 14:30
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Эстонский государственный и политический деятель, президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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