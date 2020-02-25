Политика
РБКВ Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных притязаний к соседям
Интерфаксвчера в 12:30
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева
Для нынешних национальных проектов в отличие от прошлых программ, которые реализовывались под руководством Дмитрия Медведева, определены конкретные цели и ресурсы, а также введена персональная ответственность исполнителей, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Технологии
0Patch выпустил временный патч для критической дыры в Windows 10
Пока Microsoft работает над устранением проблем с обновлением под номером KB4532693, использующие Windows 10 1903 и 1909 корпорации вынуждены откладывать инсталляцию патчей безопасности.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Политика
Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
Финансы
Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов
По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Наука
В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Общество
В России умер последний советский маршал
Единоборства
Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Здоровье
Калининградские власти пообещали купить лекарство для девочки со СМА
Политика
Путин объяснил причину сокращения численности населения России
Президент России Владимир Путин объяснил убыль населения страны результатом сокращения людей, вступивших в детородный возраст.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Игры
«Представьте, если бы это был анонсирующий трейлер»: игроки раскритиковали новую рекламу DOOM Eternal
Bethesda Softworks опубликовала новую 30-секундную рекламу DOOM Eternal.
Культура
Первый Фестиваль будущего театра открылся в Москве
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Экономика
Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.