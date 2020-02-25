Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees. По ее словам, Таллин пообещал это своим союзникам.

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Политика Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева Для нынешних национальных проектов в отличие от прошлых программ, которые реализовывались под руководством Дмитрия Медведева, определены конкретные цели и ресурсы, а также введена персональная ответственность исполнителей, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Технологии 0Patch выпустил временный патч для критической дыры в Windows 10 Пока Microsoft работает над устранением проблем с обновлением под номером KB4532693, использующие Windows 10 1903 и 1909 корпорации вынуждены откладывать инсталляцию патчей безопасности.

Шоу-бизнес Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.

Политика Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лолита Милявская показала фигуру в купальнике Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.

Финансы Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.

Экономика Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Единоборства Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Экономика Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.