Коронавирус
Российская газетаВ Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
Всего же, по информации регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день подтверждены 54 случая коронавирусной инфекции. Один был завозным, пациент вылечился и выписался, все остальные - в больнице Эжвы. ЧП в больнице началось с двух человек, у которых подтвердили коронавирус.
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Здоровье
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В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
Авто
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Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
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Экономика
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Авто
Subaru останавливает производство в Японии
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Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
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Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
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Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.