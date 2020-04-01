с чего всё началось

Всего же, по информации регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день подтверждены 54 случая коронавирусной инфекции. Один был завозным, пациент вылечился и выписался, все остальные - в больнице Эжвы. ЧП в больнице началось с двух человек, у которых подтвердили коронавирус.

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

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