Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

Всего же, по информации регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день подтверждены 54 случая коронавирусной инфекции. Один был завозным, пациент вылечился и выписался, все остальные - в больнице Эжвы. ЧП в больнице началось с двух человек, у которых подтвердили коронавирус.
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с чего всё началось
Еще 32 человека, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено в закрытой на карантин больнице Эжвинского района Республики Коми, сообщает
 пресс-служба администрации региона.
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