Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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Эксперт назвал препятствие для продления транзита газа через Украину

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РИА Новостивчера в 19:14

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

РБКвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Вашингтон
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
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В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
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Bimru.ru 09:39
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Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
RT на русском 10:49
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

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Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией

Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
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Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

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Коммерсантъ 05:49
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Четверо детей госпитализированы после ДТП во Владимирской области

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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
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Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 10:49
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Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
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Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

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