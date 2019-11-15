Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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В ЕК спокойно восприняли заявление Путина о риске прекращения транзита газа через Украину

ТАСС08:04

Еврокомиссия отреагировала на слова Путина о риске прекращения транзита газа через Украину

Взгляд.ру06:51

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

РБКвчера в 15:31

В «Нафтогазе» ответили на заявление Путина о возможной приостановке поставок газа на Украину

Комсомольская правда06:14

В ЕК отреагировали на слова Путина о риске прекращения транзита газа

REGNUM06:59

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

РИА Новостивчера в 19:14

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

RT на русском06:53
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Политика

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца

Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Газета.Ru 08:04
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 08:34
Политика

Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
ТАСС 08:25
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Футбол

Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Sport24.ru 06:47
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Футбол

Головин не сыграет с Бельгией из-за травмы

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией», - цитирует его «Чемпионат».
ТК Звезда 05:58
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия 06:46
Происшествия

Взрывы в районе военных складов произошли на Украине

Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
РЕН ТВ 08:34
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
MedikForum.ru 06:54
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Общество

В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

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Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
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Происшествия

Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

REGNUM 02:23
Политика

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
РИА Новости 07:13
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Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко признался, что ему стыдно и «хочется под землю провалиться», когда он слышит о преступлениях коллег.
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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
РИА Новости 03:41
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц

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Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
ТАСС 06:00
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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
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