По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. "Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются", - добавил он.

с чего всё началось

Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).

В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

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