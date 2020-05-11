Коронавирус
RT на русскомВ ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса
Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).
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с чего всё началось
По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. "Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются", - добавил он.ТАСС06:16
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Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
Политика
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Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Redmi K30 5G Racing Edition With New Snapdragon 768G SoC Launched https: / / t.co / Lbfrzvqqit — Techindia24 (@ tech_india24) May 11, 2020 Компания Qualcomm сообщила, что новый набор микросхем был создан для того, чтобы "обеспечить захватывающие игровые возможности и по-настоящему глобальный 5G".
NewInform 05:28
Политика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавируса, врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья.
RT на русском 07:45
Фигурное катание
Плющенко опроверг переход в его группу ученика Тутберидзе Рухина
Российский фигурист Евгений Плющенко опроверг переход в его группу ученика Этери Тутберидзе Егора Рухина.
РЕН ТВ 06:18
Экономика
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
Культура
Умер американский актер Джерри Стиллер
Американский актер и комик Джерри Стиллер, известный по ролям в сериалах "Сайнфелд" и "Король Квинса", скончался в возрасте 92 лет, сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.
РИА Новости 07:21
Общество
В России выросло общее число заразившихся коронавирусом
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 03:59
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
Китай готовится к распродаже госдолга США
Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
Экономика
Токаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане
Нур-Султан, 11 мая 2020, 12:03 — REGNUM Институт по централизованному учету, постановке и распределению жилья в Казахстане — «Отбасы банк» («Семейный банк») — поручил создать президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.
REGNUM 05:03
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Спорт
WADA получит новые данные об изменениях базы московской лаборатории
Сообщалось, что у 145 из 298 российских спортсменов выявлены манипуляции с данными допинг-проб.
REGNUM 06:38
Культура
Более миллиона человек спели «День победы» на разных языках
Более одного миллиона человек из 60 стран приняли участие в акции "День Победы на разных языках", которая проходит по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного "Единой Россией".
Российская газета вчера в 06:05
Футбол
Медведев: РПЛ примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая
Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая.
МК-Спорт 06:51
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился двухлетний ребенок
Двухлетний ребенок заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области.
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Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игры
«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы
Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56