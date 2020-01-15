Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Ранее посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны. По её словам, «именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну». Она отметила, что «Польша стала жертвой этого конфликта».
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Алексей Чепа
Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно.
— Алексей Чепа, депутатRT на русском 02:12

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Путин поздравил Ланового с днем рождения

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России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

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Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш.
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