Политика
RT на русскомВ ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Ранее посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны. По её словам, «именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну». Она отметила, что «Польша стала жертвой этого конфликта».
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Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно.
— Алексей Чепа, депутатRT на русском 02:12
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Европарламент и Путин разошлись в поисках разжигателя Второй мировой войны
Национальная служба новостей00:45
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Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Космос
Ученые обнаружили «непредвиденный» всплеск гравитационных волн
Ученые заявили об обнаружении "неизвестного или непредвиденного" всплеска гравитационных волн, произошедшего глубоко в космосе, сообщает Independent.
Футбол
Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера
Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
КПРФ решила воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина
КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Политика
Медведев наградил Клишаса за «активную законотворческую деятельность»
Как говорится в распоряжении, Клишаса среди прочих сенаторов наградили за «развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным
На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Политика
Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»
На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».
Авто
Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор
Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.
Футбол
Джикия покинул тренировку «Спартака» из-за отравления
26-летний футболист покинул поле в сопровождении врача команды. Сообщается, что защитник получил пищевое отравление.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Общество
Российским учителям доплатят за классное руководство
Наука
Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности
Политика
Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Технологии
Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал
На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
Кино
Умер актер из сериалов «Горец» и «Друзья»
В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец» Стэн Кирш.
Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.