Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Ранее посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны. По её словам, «именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну». Она отметила, что «Польша стала жертвой этого конфликта».
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В Европарламенте упрекнули Россию за попытки «исказить» историю ВОВ

Московский Комсомолецвчера в 15:41

Европарламент обвинил российские власти в попытке переписать историю

Росбалтвчера в 17:01

В Европарламенте обвинили Путина в переписывании истории войны

Газета.Ruвчера в 15:53

Еврокомиссия отреагировала на заявление России о роли Польши в войне

РБКвчера в 18:50

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

РИА Новостивчера в 15:05

Европейские депутаты обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 13:33

В Европарламенте ответили на слова Путина о причинах начала Второй мировой

Lenta.ruвчера в 13:02
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Владимир Путин объяснил отставку правительства

Напомним, сразу по окончании оглашения послания президента Федеральному Собранию РФ глава кабинета министров Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщили «Новые Известия».
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:46
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Общество

Роскачество обнаружило в черном перце плесень и кишечную палочку

Роскачество проверило черный молотый перец и обнаружило в ряде образцов плесень, кишечную палочку и посторонние примеси.
ТАСС 00:14
Политика

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 02:03
Политика

Дмитрий Медведев остался председателем «Единой России»

Накануне правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
Говорит Москва 02:18
Политика

Источник в Кремле рассказал, какой пост займет Путин к 2024 году

Стоит ожидать, что в 2024 году президент России Владимир Путин возглавит правящую партию.
БИЗНЕС Online 01:45
Футбол

Полузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может стать игроком питерского «Зенита».
Metaratings 01:12
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал чаще гулять для профилактики ОРВИ

В качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ жителям России следует проводить больше времени на улице, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 20:31
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток вчера в 02:15
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Космос

Раскрыт процесс образования массивных звезд

Наблюдая за зарождающейся звездой в созвездии Змееносец, астрономы зафиксировали у нее признаки всплеска аккреции вещества, что стало веским аргументом в пользу одной из ведущих теорий формирования самых массивных светил во Вселенной.
Ин-спейс.ру 13 января в 11:00
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Теннис

Рублёв вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Чемпионат 01:09
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил внедорожную версию Scoutline

5 колесо вчера в 08:03
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия вчера в 13:17
Происшествия

В Татарстане дети из приюта пожаловались на домогательства «трудовика»

ProKazan.ru вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс вчера в 01:26
Политика

Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Вестник Кавказа 01:58
Кино

Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.
РИА Новости вчера в 21:02
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе

Жена Прилучного опубликовала на своем канале видео из Лондона, на котором они идут по тротуару с Мороз.
Московский Комсомолец вчера в 07:44
Авто

В России подорожали машины с пробегом

Больше всего подорожали поездившие машины в Башкирии - на 15%.
Уралинформбюро 02:17
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Иоахим фон Риббентроп
Министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике.
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