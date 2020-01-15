Ранее посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны. По её словам, «именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну». Она отметила, что «Польша стала жертвой этого конфликта».

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

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