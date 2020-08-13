Политика
RT на русскомВ ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии
Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии. Соответствующее предложение он высказал в эфире Польского радио.
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с чего всё началось
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.РИА Новости02:31
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В Европарламенте призвали наказать Россию санкциями из-за событий в Белоруссии
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