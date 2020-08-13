Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

с чего всё началось

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии. Соответствующее предложение он высказал в эфире Польского радио.

В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

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