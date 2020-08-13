Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии. Соответствующее предложение он высказал в эфире Польского радио.
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с чего всё началось

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31

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В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

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Евродепутат призвал ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

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В Европарламенте призвали наказать Россию санкциями из-за событий в Белоруссии

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Польский депутат призвал ввести санкции против России из-за Белоруссии

News.ru02:59

В Польше предложили наказать Россию за события в Белоруссии

Взгляд.ру02:45

В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

RT на русском02:34

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

РИА Новости02:31
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Происшествия

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

РИА Новости 02:57
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Хоккей

«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru 03:34
Политика

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко

В пресс-службе Кремля заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с Александром Лукашенко.
Piter.tv 03:27
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Здоровье

Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Газета.Ru вчера в 22:02
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Футбол

У Смолова в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро

Российская газета 03:32
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Космос

Солнце готово нанести удар по Земле

Комсомольская правда вчера в 08:33
Политика

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Борис Бабин, экс-представитель украинского президента в Крыму, сообщил о том, что российское пограничное судно подплыло к берегам Украины на расстояние менее чем две мили в Азовском море.
Discover24 вчера в 06:09
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Общество

Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании

На заседании один из коммунистов обвинил "Единую Россию" в развале Саратовского авиазавода, в разгар дискуссии депутат Чернышевский встал с места и ответил оппоненту матом.
РИА Новости 04:10
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Политика

Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей решилась на вакцинацию против коронавируса и уже сделала прививку.
Цензуры.Нет вчера в 04:45
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Здоровье

Домашняя корова заболела бешенством в Ивановской области

Заболевание выявлено у домашней коровы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Бережок Образцы патологического материала, взятые от одной головы крупного рогатого скота, имеющей выявленные признаки опасного заболевания, направлены в Ивановскую областную ветеринарную лабораторию.
Частник.Ru 03:19
2
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил, что актер не зарегистрирован в больнице

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашает заявил, что не смог найти актера в больнице, так как он не был официально зарегистрирован там.
Вечерняя Москва вчера в 04:35
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Политика

Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес

Ведомости 02:53
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Футбол

Урунов удалил фото с дорогими покупками из брендовых магазинов

Новичок «Спартака» Остон Урунов закупился в популярных среди обеспеченных людей магазинах брендов Gucci и Louis Vuitton.
Bookmaker-ratings.ru 03:27
Шоу-бизнес

58-летняя Эмма Малинина продемонстрировала фигуру в бикини

В своем аккаунте Instagram жена Малинина разместила фото, где она запечатлена в бикини у скал.
RuNews24.ru 02:17
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Авто

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тыс. долларов

За роскошный внедорожник-лимузин 2019 года выпуска с пробегом 1609 километров актер просит 350 тысяч долларов или 25 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 01:55
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Экономика

Дефицит бюджета в РФ к концу года может составить 5 трлн рублей

Экономист Руслан Гринберг рассказал, что падение курса рубля может привести к дефициту бюджета и девальвации.
ToDay News Ufa вчера в 18:16
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Культура

Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"

Российская газета вчера в 12:23
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Технологии

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.com вчера в 07:32
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Общество

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru 11 августа в 17:34
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Финансы

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 4,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 4,5 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 10:24 мск.
ТАСС 03:45
Здоровье

«Коммерсант» в заголовке статьи обыграл начало гимна Третьего рейха

Заголовок статьи «Коммерсанта» звучит как «Deutschland, Deutschland uber Virus», в свою очередь, первая строчка гимна Третьего рейха начиналась как «Deutschland, Deutschland uber alles».
Взгляд.ру 03:51
3
Политика

Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUM вчера в 16:59
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Происшествия

В Белоруссии задержали около 700 человек во время протестов 12 августа

Газета.Ru 04:13
Экономика

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБК 04:00
Технологии

Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии

Блокировка интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов негативно сказалась на бизнесе ИТ-компаний и репутации страны в целом.
РБК 03:34
Общество

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
4,3K
Шоу-бизнес

Наталья Рудова подтвердила первую беременность

Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform вчера в 10:28
33
Политика

Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:56
255
Общество

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РИА Новости 02:56
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Здоровье

В Саратове планируют реорганизовать службу «03» и роддома

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на совещании в регпарламенте 13 августа презентовал план модернизации отрасли.
Регион 64 03:54
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