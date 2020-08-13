В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
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В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31
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