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РИА Новости
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Совфеде ответили на призыв наказать Россию санкциями из-за Белоруссии

Московский Комсомолец08:13
RT на русском

Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

RT на русском05:37
Lenta.ru

В Москве ответили на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Lenta.ru06:53
Известия

Джабаров раскритиковал предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии

Известия06:19
ТАСС

В Совфеде назвали циничным призыв ввести санкции против России за события в Белоруссии

ТАСС05:44
РБК

США допустили санкции против Белоруссии. Спасет ли криптовалюта

РБК07:16
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

РИА Новости02:31

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Интерфакс07:41
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Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
REGNUM04:51
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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