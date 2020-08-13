Политика
РИА НовостиВ ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
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с чего всё началось
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.РИА Новости02:31
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Политика
Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами
Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами.
Piter.tv 04:07
Финансы
Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум
Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом.
Саминвестор 09:00
Общество
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
RT на русском 09:35
Экономика
Россия начала отказываться от доллара
Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru 09:06
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
Общество
Начальник милиции Гродно пристыдил силовиков
Начальник управления внутренних дел Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков.
Lenta.ru 10:02
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК 07:17
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Вице-премьер России Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение средневзвешенной ипотечной ставки ниже 8% уже в 2020 году.
РИА Новости 07:01
Экономика
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
Происшествия
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости 04:27
Политика
Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим
Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
Общество
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Газета.Ru вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
Политика
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии, где после завершения президентских выборов начались массовые протесты, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
РБК 09:24
Общество
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море
Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море.
Piter.tv 06:43
Происшествия
Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске
Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, где находились несколько сотрудников компании.
Интерфакс 09:12
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности
Российская актриса Наталья Рудова опровергла слухи о беременности, появившиеся после публикации видео с округлившимся животом.
iReactor 07:30
Общество
Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью
Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.
РИА Новости вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
RuNews24.ru 11 августа в 18:43
Экономика
Законопроект о помощи арендодателям внесен в Госдуму
Москва, 13 августа 2020, 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.
REGNUM 08:02
Политика
На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка»
По данным навигационного портала Marinetraffic, к Калининграду приближается судно обеспечения «Умка», которое входит в состав Северного филиала Морспасслужбы.
Евразия Daily 05:47
Общество
Телеведущий Артур Цветков ввязался в конфликт с сотрудником фастфуда
Российский телеведущий, известный как виджей Арчи, стал участником конфликта с сотрудниками ресторана фастфуда в Москве.
Известия вчера в 17:34
Здоровье
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Газета.Ru вчера в 22:02
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:11