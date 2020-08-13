Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
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с чего всё началось

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на призыв наказать Россию санкциями из-за Белоруссии

Московский Комсомолец08:13

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

РИА Новости02:31

В Москве ответили на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Lenta.ru06:53

Джабаров раскритиковал предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии

Известия06:19

В Совфеде назвали циничным призыв ввести санкции против России за события в Белоруссии

ТАСС05:44

Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

RT на русском05:37

Сенатор Джабаров: Главным другом Белоруссии остаётся Россия, а не Польша

Царьград09:55
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Политика

Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами

Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами.
Piter.tv 04:07
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Культура

Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет

Известия 09:06
11
Финансы

Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум

Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом.
Саминвестор 09:00
57
Общество

Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

RT на русском 09:35
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Экономика

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru 09:06
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Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
50
Общество

Начальник милиции Гродно пристыдил силовиков

Начальник управления внутренних дел Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков.
Lenta.ru 10:02
Общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК 07:17
1,4K
Экономика

Хуснуллин спрогнозировал ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение средневзвешенной ипотечной ставки ниже 8% уже в 2020 году.
РИА Новости 07:01
Экономика

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru 03:24
1,7K
Происшествия

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

РИА Новости 04:27
112
Политика

Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим

Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.
Lenta.ru 08:03
26
Общество

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Газета.Ru вчера в 10:04
424
Шоу-бизнес

Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
21
Политика

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии, где после завершения президентских выборов начались массовые протесты, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
РБК 09:24
1K
Общество

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

Lenta.ru 08:21
522
Общество

Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Газета.Ru 06:36
112
Армия и оружие

Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море

Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море.
Piter.tv 06:43
26
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition показался с чипом Exynos 990

3DNews 06:00
1
Происшествия

Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео

Lenta.ru 09:19
45
Происшествия

Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, где находились несколько сотрудников компании.
Интерфакс 09:12
1
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности

Российская актриса Наталья Рудова опровергла слухи о беременности, появившиеся после публикации видео с округлившимся животом.
iReactor 07:30
38
Общество

Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью

Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.
РИА Новости вчера в 08:08
10
Шоу-бизнес

Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину

RuNews24.ru 11 августа в 18:43
415
Экономика

Законопроект о помощи арендодателям внесен в Госдуму

Москва, 13 августа 2020, 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.
REGNUM 08:02
Политика

На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка»

По данным навигационного портала Marinetraffic, к Калининграду приближается судно обеспечения «Умка», которое входит в состав Северного филиала Морспасслужбы.
Евразия Daily 05:47
Общество

Телеведущий Артур Цветков ввязался в конфликт с сотрудником фастфуда

Российский телеведущий, известный как виджей Арчи, стал участником конфликта с сотрудниками ресторана фастфуда в Москве.
Известия вчера в 17:34
Здоровье

Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Газета.Ru вчера в 22:02
196
Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru вчера в 11:33
691
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:11
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