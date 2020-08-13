В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Смотрите также
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тыс. долларов
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
Алла Хадикова станет участницей проекта «Голос 60+»
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
В США не исключают введение санкций против Белоруссии
Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.В источнике
С чего всё началось
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31
Подробнее о событии
В Европарламенте призвали наказать Россию санкциями из-за событий в Белоруссии
Московский Комсомолец03:01