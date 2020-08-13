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РИА Новости
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31
Подробнее о событии
РБК

США допустили санкции против Белоруссии. Спасет ли криптовалюта

РБК07:16
Lenta.ru

В Москве ответили на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Lenta.ru06:53
Московский Комсомолец

В Европарламенте призвали наказать Россию санкциями из-за событий в Белоруссии

Московский Комсомолец03:01
ТАСС

Польский евродепутат предложил ввести за события в Белоруссии санкции против России

ТАСС04:56
RT на русском

Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

RT на русском05:37
Известия

Джабаров раскритиковал предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии

Известия06:19
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

РИА Новости02:31

ВЦИОМ попросил россиян оценить ситуацию в Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.
Аргументы и Факты06:38

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,5K

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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