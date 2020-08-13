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РИА Новости
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
РИА Новости02:31
Подробнее о событии
РБК

В Польше обвинили Москву в противостоянии демократии в Белоруссии

РБК05:10
РИА Новости

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

РИА Новости02:31
RT на русском

Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии

RT на русском05:37
Lenta.ru

В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Lenta.ru03:18
Известия

Евродепутат призвал ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Известия03:14
Московский Комсомолец

В Европарламенте призвали наказать Россию санкциями из-за событий в Белоруссии

Московский Комсомолец03:01
Царьград

Польша несамостоятельна: Тема «аннексии Белоруссии» продвигается «западными столицами» - Пушков

Царьград05:36

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
Новый Век04:06
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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