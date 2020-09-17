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РБК
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.В источнике
С чего всё началось
«Европейский парламент в свете дела Навального подтверждает свою прежнюю позицию по приостановке проекта "Северного потока-2"»,— сказано в резолюции
.
Коммерсантъ07:36
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Дождь

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Дождь08:49
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новости09:46
Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы10:02
Газета.Ru

ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального

Газета.Ru07:55
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБК06:54
Lenta.ru

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального

Lenta.ru07:27
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАСС09:26

В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку

Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку
REGNUM08:50
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МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве призывают Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского, и исключила возможность их выдачи Варшаве.
RT на русском10:13
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версия15 сентября в 14:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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