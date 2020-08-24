«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию
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«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию
«Газпрому» могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возложенных на компанию расходов по подключению домовладений к газоснабжению, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.В источнике
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