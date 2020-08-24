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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

«Газпрому» могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возложенных на компанию расходов по подключению домовладений к газоснабжению, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.В источнике
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URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа могут переложить на «Газпром»

URA.Ru07:34
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомости04:58
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

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Интерфаксвчера в 14:54
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