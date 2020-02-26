Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
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В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

РИА Новости02:21

В «Единой России» ответили на сообщения о планах смены лидера и названия

РБК02:58

«Медуза» рассказала о планах «Единой России» изменить лидера и название

Дождьвчера в 16:29

«Единая России» к выборам собирается менять название и структуру управления

Эхо Москвы00:30

«Медуза»: Медведев уйдет с поста главы «Единой России», а партия сольется с ОНФ

Фонтанка.Рувчера в 16:24

В «Единой России» прояснили планы по смене лидера и объединению с ОНФ

News.ru02:34

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Ведомостивчера в 13:06
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Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
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ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
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Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
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Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Армия и оружие

Новый российский БТР «Бумеранг» начнут экспортировать

Новый российский БТР «Бумеранг» начнут экспортировать, заявил глава «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий, которая занимается выпуском колёсных бронемашин.
Актуальные Новости 02:59
Происшествия

Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Известия вчера в 23:19
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В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
Суть событий 00:15
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Спорт

Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в Москве.
РИА Новости вчера в 12:00
Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
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Политика

Совфед одобрил закон о звании «Город трудовой доблести»

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
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Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
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Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам

Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Красная весна вчера в 18:52
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
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Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

РБК 01:26
Экономика

Новая федеральная автомобильная дорога появится в Амурской области

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Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X

Astera 24 февраля в 12:22
Шоу-бизнес

Самойлова показала стройную фигуру на шестой день после родов

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова, которая несколько дней назад родила четвертого ребенка, продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.
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Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
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Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю

С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
МонаВиста вчера в 11:52
Культура

Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
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Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
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