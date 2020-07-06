Общество
РБКВ ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы. Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали суд рассмотреть законность использования камер.
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с чего всё началось
Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.РБК00:30
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Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Lenta.ru вчера в 13:16
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Общество
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После стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничительных мер россияне озвучили свои пожелания к зарплате.
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БИЗНЕС Online 02:18
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Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
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РИА Новости вчера в 10:46
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В России разработали метод обнаружения самолетов-невидимок
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
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РБК вчера в 18:09