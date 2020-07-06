Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.

с чего всё началось

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы. Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали суд рассмотреть законность использования камер.

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

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