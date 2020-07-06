Общество

РБКРБКВ ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы. Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали суд рассмотреть законность использования камер.
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В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.
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Rusbankrot.ru02:02

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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Армия и оружие

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Газета.Ru 02:42
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В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
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Футбол

«Оренбург» сыграет с «Рубином», на матч полетело 17 футболистов

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Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

"В ответ некоторое время назад вертолёты и истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа", - сообщает пресс-служба.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

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Bimru.ru вчера в 04:42
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
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Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после коронавируса

После стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничительных мер россияне озвучили свои пожелания к зарплате.
Комсомольская правда 02:58
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев

Археологи обнаружили в Мексике подземные шахты палеоиндейского возраста.
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
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Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Гидрометцентр рассказал об опасных погодных явлениях в июле

Июль считается самым дождливым и насыщенным опасными явлениями месяцем в европейской России, сказал РИА «Новости» научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Технологии

В России разработали метод обнаружения самолетов-невидимок

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

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Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
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Милов Владимир Станиславович
Российский политик
Российский политический деятель, с мая 2012 года по декабрь 2015 года председатель российской политической партии «Демократический выбор». C мая по октябрь 2002 года занимал должность заместителя министра энергетики России. Член федерального политсовета «Объединенного демократического движения „Солидарность“». Один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции». До 2013 года - генеральный директор ООО «Институт энергетической политики».
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