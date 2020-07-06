Общество

РБКРБКВ ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы. Вскоре Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали суд рассмотреть законность использования камер.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.
РБК00:30

Подробнее о событии

В ЕСПЧ подали первую жалобу на видеосистему распознавания лиц в Москве

ТАСС03:59

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

РБК00:30

В ЕСПЧ оспорили применение системы распознавания лиц на московском митинге

Эхо Москвы04:31

В ЕСПЧ направлена жалоба на московскую систему распознавания лиц

Интерфакс02:46

Применение системы распознавания лиц на московском митинге оспорили в ЕСПЧ

Коммерсантъ02:31

Правозащитники подали жалобу в ЕСПЧ о распознавании лиц на митингах в Москве

Ведомости01:43

В ЕСПЧ пожаловались на российскую систему распознавания лиц. Ее применяли на протестных митингах

Фонтанка.Ру03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Кино

В комиксах Marvel нашли Гарри Поттера

Русская Планета вчера в 18:36
4
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
54
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
87
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,5K
Здоровье

Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ

Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 03 июля в 11:16
30
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
10
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
344
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
1,9K
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
14
Общество

Фестиваль «Новая волна» в Казани отменен из-за коронавируса

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который должен был состояться в августе в столице Татарстана, отменен.
Московский Комсомолец 04:30
2
Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
37
Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Мир новостей 04 июля в 07:16
70
Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
9
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
3,1K
Происшествия

Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО

Lenta.ru 04:09
11
Происшествия

На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
3
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
956
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Армия и оружие

Украинский подполковник сбежал из части с секретными документами

На Украине полковник вооруженных сил дезертировал с секретными данными. Военный сбежал из 54-й бригады.
SM News вчера в 10:53
Энергетика

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости 04 июля в 01:00
1,1K
Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
2,5K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
7
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
762
Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
18
Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
453
Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

РИА Новости 02:21
1
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
2,4K
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Милов Владимир Станиславович
Российский политик
Российский политический деятель, с мая 2012 года по декабрь 2015 года председатель российской политической партии «Демократический выбор». C мая по октябрь 2002 года занимал должность заместителя министра энергетики России. Член федерального политсовета «Объединенного демократического движения „Солидарность“». Один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции». До 2013 года - генеральный директор ООО «Институт энергетической политики».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное