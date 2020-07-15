Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". Нидерланды направили иск в ЕСПЧ 10 июля. После регистрации заявление получило номер 28525/20.
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