В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". Нидерланды направили иск в ЕСПЧ 10 июля. После регистрации заявление получило номер 28525/20.

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

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