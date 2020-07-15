Политика
Газета.RuВ ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". Нидерланды направили иск в ЕСПЧ 10 июля. После регистрации заявление получило номер 28525/20.
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Нидерланды интересуют не деньги: юрист оценила иск к России по делу МН17
Sputnik Латвия13 июля в 09:38
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Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
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Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
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Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
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Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
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Бета-тест Marvel’s Avengers начнется 21 августа
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
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Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:30
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Суд в Берлине предварительно одобрил освобождение музыканта Казначеева
Мельников сообщил о полученой им информации, что берлинским судом «предварительно одобрено», при внесении залога и предоставления документов, освобождение Казначеева и что музыкант «сможет дожидаться решения суда об экстрадиции по месту временного жительства».
ИА Красная Весна вчера в 14:05
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
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Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
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Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
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В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
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Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
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Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля
Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54