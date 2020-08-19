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Газета.Ru
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Финское издание HBL назвало Италию государством-зомби, которое экономически остается активным только благодаря мерам поддержки Евросоюза. Отмечается, что в начале 2020 года задолженность Италии составляла €2,4 трлн.В источнике
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Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новости15:15
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Глава «Росатома» Лихачев задекларировал 74,5 млн рублей дохода

В 2018 году доход Алексея Лихачева по основному месту работы составил 59,37 млн руб. Тогда он получил отложенную премию в размере 28,87 млн руб. Глава "Росатома" владеет квартирой площадью около 155 кв. м. В его собственности находятся два автомобиля — Mercedes-Benz GLE 350 D и Chevrolet Blazer.
Коммерсантъ15:58
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Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков в адрес новичка команды Остона Урунова, который ранее выложил в Instagram фотографию с пакетами дорогих брендов.
RT на русскомвчера в 11:46

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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