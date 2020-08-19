Глава «Росатома» Лихачев задекларировал 74,5 млн рублей дохода

В 2018 году доход Алексея Лихачева по основному месту работы составил 59,37 млн руб. Тогда он получил отложенную премию в размере 28,87 млн руб. Глава "Росатома" владеет квартирой площадью около 155 кв. м. В его собственности находятся два автомобиля — Mercedes-Benz GLE 350 D и Chevrolet Blazer.