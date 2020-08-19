В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби
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Финское издание HBL назвало Италию государством-зомби, которое экономически остается активным только благодаря мерам поддержки Евросоюза. Отмечается, что в начале 2020 года задолженность Италии составляла €2,4 трлн.В источнике
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