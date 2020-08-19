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Lenta.ru
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби. В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро.В источнике
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РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
RuNews24.ru

Финское издание высказалось об экономической зависимости ЕС от Италии

RuNews24.ru01:45
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04

Главное LXI: Спутник надежды

Русское слово «спутник» не переводится на иностранные языки — оно вошло во все словари с 1057 года, когда запущенный на околоземную орбиту советский аппарат открыл космическую эру.
ГТРК Липецк16 августа в 02:37

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов, требования к ним будут утверждаться правительством.
Коммерсантъ23:25

Компании смогут использовать смартфоны в качестве терминалов

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что российские банки начали тестировать технологию, которая позволит их корпоративным клиентам использовать смартфоны в качестве терминалов при оплате через «Систему быстрых платежей».
Саминвестор02:05

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Live24вчера в 06:22
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