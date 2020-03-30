Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии

В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
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с чего всё началось

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости02:13

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Слуцкий назвал слабостью заявления трех членов Европарламента о дезинформации РФ

ТАСС07:51

Европарламентарии обвинили Россию в «дезинформации» на фоне пандемии

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Слуцкий прокомментировал обвинения в адрес России со стороны ЕП

РИА Новости07:43

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Российская газета05:31

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Газета.Ru05:22

В Германии рассказали о демонизации России в Европарламенте

Взгляд.ру07:50
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Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru 09:21
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M11 с большой батареей

Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с АКБ на 5 000 мАч, при этом модуля NFC в нем не будет.
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Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой

Вечерний курьер вчера в 14:15
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
ИА Новороссия 03:16
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Футбол

CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии эпидемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.
RT на русском 09:20
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
ТК Звезда вчера в 07:16
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

В России создали три препарата против COVID-19

Газета.Ru вчера в 22:44
Энергетика

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru 07:12
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Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Lenta.ru 08:38
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

Губернатор Богомаз ввёл режим самоизоляции в Брянской области

На Брянщине из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Городской телеканал (Брянск) 07:43
Общество

В Вологодской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Вологодской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:35
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Биатлон

СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону

Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Матч ТВ 09:26
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
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