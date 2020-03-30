Коронавирус
Газета.RuВ ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии
В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.РИА Новости02:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве
Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy M11 с большой батареей
Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с АКБ на 5 000 мАч, при этом модуля NFC в нем не будет.
Армия и оружие
Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом
В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Футбол
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии эпидемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
В России создали три препарата против COVID-19
Энергетика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Общество
Губернатор Богомаз ввёл режим самоизоляции в Брянской области
На Брянщине из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Общество
В Вологодской области ввели режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции вводится в Вологодской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Биатлон
СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону
Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.