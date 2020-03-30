Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.

с чего всё началось

В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.

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