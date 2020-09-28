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Ведомости
Ведомости

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.В источнике
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Газета.Ru

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Газета.Ru09:32
РБК

СМИ узнали о договоренности послов ЕС по санкциям из-за Крымского моста

РБК06:45
ТАСС

ЕС внес два физлица и четыре компании в санкционный список по Крымскому мосту

ТАСС05:05
РИА Новости

Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост

РИА Новости05:44
Интерфакс

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Интерфакс05:28
Коммерсантъ

СМИ: ЕС внесет в санкционный список ответственных за строительство Крымского моста

Коммерсантъ06:10
Эхо Москвы

Представители стран Евросоюза обсудят сегодня расширение санкций против России

Эхо Москвы18:09

С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий
Udm-Info09:20

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ведомости11:01
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Сборы в США и Канаде с 25 по 27 сентября: «Довод» остается на вершине

Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 25 по 27 сентября снова занимает занимает боевик Кристофера Нолана «Довод» / «Tenet» с результатом $3.4 млн, что на 28% ниже показателя предыдущих выходных.
ProfiСinema.ru03:33

Минобороны Азербайджана показало кадры удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры, где можно увидеть обстрел со стороны военнослужащих республики по позициям артиллерии ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
iReactor09:14
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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