В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
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Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.В источнике
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