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Ведомости
Ведомости

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.В источнике
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РБК

СМИ узнали о договоренности послов ЕС по санкциям из-за Крымского моста

РБК06:45
Коммерсантъ

СМИ: ЕС внесет в санкционный список ответственных за строительство Крымского моста

Коммерсантъ06:10
ТАСС

ЕС внес два физлица и четыре компании в санкционный список по Крымскому мосту

ТАСС05:05
Интерфакс

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Интерфакс05:28
Газета.Ru

Источник рассказал о новых антироссийских санкциях ЕС за Крымский мост

Газета.Ru05:10
РИА Новости

Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост

РИА Новости05:44
Эхо Москвы

Представители стран Евросоюза обсудят сегодня расширение санкций против России

Эхо Москвы18:09

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца октября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАСС08:54
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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В ФРГ усомнились в законности санкций США против «Северного потока-2»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт во время своего брифинга заявил, что они собираются изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток -2». «Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций», – сказано в заявлении.
Общественная служба новостей09:18
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МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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