В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко
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Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
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