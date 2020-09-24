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Известия
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Известия02:07
RT на русском

Почему страны Европы отказались признать Лукашенко президентом Белоруссии

RT на русском18:52
Lenta.ru

Страна Евросоюза впервые отказалась считать Лукашенко легитимным президентом

Lenta.ruвчера в 07:45
Газета.Ru

Европа отказались считать Лукашенко президентом

Газета.Ruвчера в 11:13
РБК

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

РБКвчера в 07:28
ТАСС

Литва и Словакия не признали Лукашенко законно избранным президентом

ТАССвчера в 07:13
РИА Новости

Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко

РИА Новостивчера в 10:06
КП - Беларусь

«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 10:36

В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казань22 сентября в 04:46
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК- и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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