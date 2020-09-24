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Известия
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
 в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
Ведомости02:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС отказался признать легитимной «тайную инаугурацию» Лукашенко

Газета.Ru04:36
Евразия Daily

ЕС отказался признавать легитимность Лукашенко

Евразия Daily03:32
Life.ru

В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Life.ru01:50
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Известия02:07
Вести.Ru

Евросоюз счел инаугурацию Лукашенко нелегитимной

Вести.Ru02:37
ТАСС

В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности

ТАСС01:20
РИА Новости

ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

РИА Новости02:14
КП - Беларусь

Боррель: Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части граждан Беларуси, ЕС не признает его легитимность

КП - Беларусь04:13

Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию
РБК11:46
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка11:31
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