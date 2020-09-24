В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Смотрите также
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%
На Урале отправили в СИЗО банкира, задержанного по делу экс-главы УМВД
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
В Минске задержали десятки протестующих против Лукашенко
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
Подробнее о событии